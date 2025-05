Permessi di soggiorno a rilento a Salerno: attese fino a 2 anni e documenti già quasi scaduti alla consegna

A Salerno, nonostante le numerose segnalazioni, continuano ad allungarsi in modo incredibile i tempi di attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

A Salerno, nonostante le numerose segnalazioni, continuano ad allungarsi in modo incredibile i tempi di attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. “Questo maggio ho ricevuto la convocazione per lasciare le impronte digitali… a marzo del prossimo anno”, denuncia un migrante in attesa di regolarizzare la propria posizione.

Il rilevamento delle impronte digitali, va ricordato, rappresenta solo il primo passo dell’iter necessario per ottenere il documento. “Le ho lasciate a luglio e ancora oggi non ho il permesso in mano”, racconta un altro straniero che vive e lavora in città.

Secondo molte testimonianze, i tempi di attesa hanno ormai raggiunto i 18 mesi. Questo significa che, attualmente, per completare il processo di rinnovo occorrono circa due anni. Il paradosso è che la maggior parte dei permessi ha validità biennale: chi lo riceve dopo due anni di attesa, quindi, può beneficiarne solo per la metà del tempo.

È evidente, quindi, l’urgenza di accelerare le procedure presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, per evitare ulteriori e gravi disagi a chi vive, lavora e contribuisce alla vita sociale del territorio.