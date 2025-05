Sorrento al centro dell’incontro sulla gestione degli incendi boschivi con l’utilizzo di droni

Ieri mattina, presso il Palazzo Municipale di Sorrento, si è tenuto un incontro dedicato al progetto europeo Horizon 2020, intitolato Treeads. All’evento hanno preso parte istituzioni locali, esperti del settore e gli studenti degli istituti comprensivi cittadini “Tasso” e “Sorrento”.

L’iniziativa, che vede il Comune di Sorrento come sito pilota, è volta alla gestione degli incendi boschivi, con un focus particolare sulla prevenzione, il rilevamento e il ripristino dei disastri ambientali, anche attraverso l’impiego di droni.

“La nostra comunità è molto sensibile a questo tema” ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Luigi Di Prisco. “In caso di incendi non gestiti correttamente, i danni non sarebbero solo ambientali, ma anche economici, colpendo in maniera devastante la filiera turistica, che è fondamentale per la nostra economia locale.”

Il progetto si è concretizzato in una esercitazione realizzata lo scorso 28 e 29 ottobre, in località Le Tore, durante la quale sono state sperimentate le soluzioni offerte da Treeads. In particolare, l’esercitazione ha testato l’efficacia delle strategie organizzative, la previsione del rischio e i tempi di risposta, registrando significativi miglioramenti rispetto ai dati precedenti del piano regionale.

Di Prisco ha poi sottolineato che le zone forestali di Sorrento presentano due caratteristiche cruciali: da un lato la presenza di numerose strutture extra-alberghiere e, dall’altro, la particolare situazione logistico-infrastrutturale. Le strade del territorio, infatti, sono spesso difficili da percorrere per i mezzi antincendio tradizionali. In questo contesto, l’impiego dei droni per il monitoraggio degli incendi rappresenta una risorsa preziosa, permettendo di rilevare tempestivamente eventuali focolai e migliorando la gestione complessiva delle emergenze.

Concludendo, il progetto Treeads ha offerto a Sorrento una nuova opportunità di protezione del territorio e di innovazione nella lotta agli incendi boschivi.