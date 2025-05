Supercoppa Serie C, Virtus Entella-Avellino: sfida decisiva a Chiavari per un trofeo storico

Alle ore 19:00, lo stadio Enrico Sannazzaro di Chiavari ospiterà la seconda delle tre sfide valide per la Supercoppa di Serie C. Dopo la vittoria per 1-0 del Padova sull’Avellino nella gara inaugurale, sarà la Virtus Entella a scendere in campo contro i biancoverdi in un match che promette spettacolo e intensità, mettendo di fronte due delle tre vincitrici dei rispettivi gironi.

Entella, un’occasione unica

Per la Virtus Entella si tratta dell’esordio nel mini-torneo ma anche di un’occasione storica: tra le tre contendenti, è infatti l’unica a non aver mai conquistato la Supercoppa di Serie C. Dopo una stagione straordinaria, chiusa con la vittoria del Girone B a quota 83 punti (23 vittorie, 14 pareggi e una sola sconfitta), la formazione ligure allenata da Gallo vuole completare il percorso vincente con un trofeo che sarebbe il coronamento perfetto.

Avellino, ultima chiamata

Dall’altra parte, l’Avellino, reduce dalla sconfitta interna contro il Padova, ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella conquista del titolo. I biancoverdi, che hanno dominato il Girone C grazie anche ai 25 gol stagionali del bomber Facundo Lescano, arrivano a questa sfida con energie da gestire e tanta voglia di riscatto.

Dove vedere Virtus Entella-Avellino

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, per gli abbonati alla piattaforma. Gli utenti Sky potranno seguirlo anche tramite l’applicazione Sky Go.

Chi conquisterà il trofeo che chiude la stagione di Serie C? Tutto si deciderà a partire dalle 19:00 a Chiavari, in una serata che si preannuncia decisiva.