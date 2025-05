Barista accoltellato davanti a un hotel: ricercato un detenuto in permesso lavoro. Scomparsa anche una collega

Un grave episodio di violenza ha sconvolto all’alba di oggi la zona della Stazione Centrale di Milano, dove un dipendente di un hotel quattro stelle è stato brutalmente accoltellato e una collega risulta scomparsa. Le indagini sono in corso e coinvolgono Polizia e Carabinieri.

La vittima è Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, 50 anni, cittadino italiano di origini egiziane, barista dell’hotel Brera in via Napo Torriani. È stato trovato alle 6:20 del mattino in una pozza di sangue davanti all’ingresso dell’albergo, colpito da almeno cinque coltellate: una al torace, due alla schiena, una al braccio e una profonda al collo, che ha reciso giugulare e carotide. Ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda, dopo un delicato intervento chirurgico.

Il presunto aggressore è Emanuele De Maria, 35enne originario della provincia di Caserta, attualmente ricercato. De Maria stava scontando una condanna definitiva a 14 anni e 3 mesi per omicidio, ed era in permesso lavorativo presso la struttura alberghiera. Da venerdì pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce, non presentandosi a lavoro né rientrando nel carcere di Bollate, configurando di fatto una evasione.

Secondo gli inquirenti, sabato mattina avrebbe intercettato il collega all’esterno dell’hotel e lo avrebbe aggredito al termine di un litigio. Ma c’è un altro elemento che complica ulteriormente il quadro: la scomparsa di una terza dipendente, Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, 50enne di origini cingalesi e cittadina italiana, anche lei impiegata al bar dell’hotel. La donna non si è presentata al lavoro e i suoi familiari, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Cinisello Balsamo, dove vive. Gli investigatori temono un collegamento tra la sua sparizione e l’aggressione compiuta da De Maria.

Il movente dell’aggressione non è ancora chiaro. Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile, non escludono una pista sentimentale. Al momento, si attende di poter interrogare la vittima non appena le sue condizioni lo permetteranno, probabilmente tra due o tre giorni.

Emanuele De Maria non è nuovo a episodi simili: nel 2016 aveva ucciso a coltellate al collo la 23enne Oumaima Racheb, una prostituta tunisina, in un albergo dismesso di Castel Volturno. Dopo l’omicidio era fuggito all’estero e fu arrestato due anni dopo, nel 2018, a Weener, nel nord della Germania.

Attualmente è attiva una caccia all’uomo: De Maria, alto 1,73 cm, con capelli e occhi neri e tatuaggi con frasi latine su entrambe le braccia, è ricercato in tutta la regione. La zona della Stazione Centrale è sotto stretta sorveglianza: alcune telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso parzialmente la scena dell’aggressione. Le forze dell’ordine temono che possa aver già preso un treno per fuggire, vista la sua precedente esperienza con la latitanza. Anche la Polizia ferroviariaè in stato di allerta, mentre si stanno analizzando le celle telefoniche per localizzare i cellulari dell’evaso e della donna scomparsa.