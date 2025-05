Cocaina dalla Calabria all’Agro Nocerino: condannati in 7, quasi 100 anni di carcere

Un traffico di cocaina dalla Calabria al cuore del Vesuviano, con ramificazioni a Scafati, Pagani, Roccapiemonte e in particolare Nocera Inferiore, ha portato a una pioggia di condanne pesanti nel primo grado di giudizio celebrato con rito abbreviato presso il Tribunale di Catanzaro.

Le condanne

Complessivamente, sono stati inflitti quasi cento anni di carcere. La pena più severa – 20 anni – è toccata a Domenico Tamarisco, detto “Nardiello”, ritenuto il promotore dell’organizzazione e boss di Torre Annunziata.

Sedici anni ciascuno sono stati inflitti a Luigi Vicidomini, di Nocera Inferiore, e a Patrizio Fiume, detto “l’Immortale”, di Torre del Greco. Dodici anni per Salvatore Maiorino, anch’egli di Nocera, come riporta “Metropolis“.

Condanne più contenute – sei anni – per Gianluca Lano (originario di Pagani, residente a Roccapiemonte) e per Ivano Busillo di Scafati, entrambi giudicati senza aggravanti.

Assolti invece il calabrese Fabio Scaglione e Vittorio Casillo di Terzigno. Per altri sei imputati, tutti di origine calabrese, le pene ammontano complessivamente a poco più di 20 anni. Le condanne, in alcuni casi, hanno superato le richieste dell’Antimafia di Catanzaro.

L’indagine

Secondo l’accusa, la droga partiva da Scalea per raggiungere il Napoletano, passando attraverso l’Agro nocerino. L’intera operazione si basava su un accordo tra esponenti della camorra campana e cosche calabresi, coordinati da Domenico Tamarisco e da Antonio Pignataro, storico boss nocerino ed ex affiliato alla NCO, noto anche per essere stato condannato per l’omicidio di Simonetta Lamberti nel 1982. Pignataro è deceduto il mese scorso mentre era ai domiciliari a Scalea.

Gli inquirenti hanno ricostruito una rete ben strutturata, con ruoli precisi: dai fornitori ai corrieri, dai custodi agli spacciatori. Tamarisco, sottoposto a sorveglianza speciale, avrebbe utilizzato contatti stretti con le cosche reggine per ottenere partite di cocaina a prezzi vantaggiosi, poi trasportate e distribuite in Campania. A sostenerlo, anche il ruolo di Pignataro, che avrebbe messo a disposizione la sua abitazione per riunioni tra clan e per custodire i proventi del traffico (oltre 21mila euro in contanti).