Napoli-Genoa. Conte cerca punti Scudetto: probabili formazioni e altro

Alle ore 20:45 il Diego Armando Maradona ospita il posticipo di Serie A tra Napoli e Genoa. I padroni di casa sono a caccia di punti fondamentali per restare in corsa nella lotta Scudetto, mentre il Genoa – ormai salvo – punta a interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive.

Le scelte di Conte

Tra i pali ci sarà Meret, difesa a quattro con Spinazzola, Olivera, Rrhamani e Di Lorenzo. Ancora assenti Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo resta in dubbio Lobotka: se non dovesse farcela, pronto Gilmour al suo posto. Anguissa agirà in mediana con McTominay e Politano sulle fasce. In attacco, con Neres ancora non al top, spazio a Raspadori accanto a Lukaku.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Spinazzola, Olivera, Rrhamani, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka (o Gilmour), Zambo Anguissa, Politano; Raspadori, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Messias, Norton Cuffy; Pinamonti.

Allenatore: Patrick Vieira.

Arbitra: Piccinini di Forlì.

Dove vedere Napoli- Genoa

Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e per gli abbonati Sky anche su canale 214 Zona Dazn. Disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e Dazn.