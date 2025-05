Napoli-Genoa, Conte invita alla calma: “Tre finali da giocare con resilienza”

Nonostante il clima di entusiasmo crescente attorno alla squadra, Conte tiene i piedi ben piantati a terra. “Dobbiamo chiudere il lavoro in maniera seria, come fatto finora."

Per molti, la trasferta contro il Lecce rappresentava l’ultimo vero ostacolo tra il Napoli e il sogno scudetto. Ma Antonio Conte non ci sta a fare calcoli e mantiene alta l’attenzione in vista della prossima sfida. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore azzurro ha presentato con la consueta cautela la gara interna contro il Genoa, in programma questa sera alle 20:45.

Conte: “Il tifoso sogna, ma serve maturità”

Nonostante il clima di entusiasmo crescente attorno alla squadra, Conte tiene i piedi ben piantati a terra. “Dobbiamo chiudere il lavoro in maniera seria, come fatto finora. In città sento grande senso di responsabilità da parte dei tifosi. I complimenti per il lavoro fatto sono il riconoscimento più bello,” ha dichiarato.

Situazione infortunati: luci e ombre

Il tecnico fa il punto anche sulle condizioni di tre elementi fondamentali.

– Lobotka: rientrato in gruppo, sarà valutato dopo la rifinitura.

– Neres: si è allenato col gruppo e potrebbe andare in panchina.

– Buongiorno: ancora fermo, così come Juan Jesus, che scalpita ma non ha ancora il via libera medico.

Sul futuro e sulla pressione:

Conte non si sbilancia: “Il tifoso ora vuole vincere. Il resto è noia. Dobbiamo essere bravi a trasformare la pressione in motivazione.”

Riguardo l’Inter, che giocherà prima del Napoli, Conte minimizza: “La pressione ci sarà comunque. Serve rimanere concentrati sul nostro obiettivo.”

Attenzione al Genoa:

Conte non sottovaluta i rossoblù. “Ho visto la gara contro il Milan: prestazione ottima. Verranno a giocarsela, come è giusto che sia. Ricordo bene anche l’andata, ci ha insegnato molto.”

Sui cali nel secondo tempo:

“Non sempre è così. Ci sono state riprese decisive, come contro Juventus e Inter. A volte è solo una percezione,” chiarisce l’allenatore, che conclude con una parola chiave: resilienza. “Tre finali davanti a noi: bisogna affrontare ogni ostacolo e andare oltre.”

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.

All. Conte

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti.

All. Vieira

Dove vedere la partita

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma è disponibile anche su console Xbox e PlayStation, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati Sky con il pacchetto ‘Zona DAZN’ potranno seguirla anche sul canale 214 (DAZN 1).