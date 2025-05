Salerno, 14enne preso a pugni durante una festa: il padre denuncia l’aggressione su social

Dopo il pestaggio, il ragazzo è stato portato in ospedale, dove ha trascorso la notte per accertamenti, tra cui una TAC, e ha effettuato una visita oculistica il mattino seguente.

Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Salerno durante una festa di compleanno in pizzeria. Un ragazzino di 14 anni è stato aggredito con violenza da un 17enne, che lo ha colpito al volto senza apparente motivo. La vittima è il figlio di Luigi Bernabò, presidente del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana, sociologo e volontario, che ha raccontato l’accaduto sui social, mostrando anche le foto del figlio con evidenti traumi al viso, tra cui un occhio nero e lo zigomo tumefatto.

Secondo quanto riportato, il fatto è avvenuto la sera di venerdì 9 maggio 2025 durante una festa privata tra studenti liceali in una pizzeria del centro. Una serata tranquilla, rovinata da un’aggressione improvvisa: il 17enne avrebbe colpito il 14enne senza alcun preavviso, probabilmente per un semplice sguardo. I due, secondo la famiglia del ragazzo aggredito, non si conoscevano e non c’era stato alcun litigio precedente.

Dopo il pestaggio, il ragazzo è stato portato in ospedale, dove ha trascorso la notte per accertamenti, tra cui una TAC, e ha effettuato una visita oculistica il mattino seguente.

Sebbene il 17enne abbia poi contattato la vittima per chiedere scusa, la famiglia ha deciso di non sporgere denuncia, ma ha chiesto un incontro con i genitori dell’aggressore per affrontare insieme il tema educativo e la prevenzione del bullismo minorile.

«Un gesto inaccettabile – ha commentato Bernabò – che dimostra quanto siano urgenti interventi su educazione, contesti familiari e scolastici, e – se necessario – anche misure giudiziarie per arginare il dilagare della violenza giovanile».