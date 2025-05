Salerno. Tenta di truffare un’anziana fingendosi il direttore delle Poste: arrestato 35enne

Il falso funzionario l’ha allarmata dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente e che servivano 4.000 euro per evitare il suo arresto.

Nuovo tentativo di truffa ai danni di un’anziana in provincia di Salerno. Giovedì scorso, una donna di 80 anni residente nel centro di Pontecagnano Faiano ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è spacciato per il direttore di un ufficio postale. Il falso funzionario l’ha allarmata dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente e che servivano 4.000 euro per evitare il suo arresto.

La donna, spaventata e priva dell’intera somma in contanti, ha seguito le istruzioni del truffatore e ha raccolto tutti i gioielli presenti in casa per consegnarli.

L’arresto del truffatore

Poco dopo, un 35enne originario di Camposano (Napoli) si è presentato all’abitazione per ritirare il bottino. Alcuni passanti, notando movimenti sospetti, hanno allertato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare e arrestare l’uomo prima che potesse fuggire.

Dopo le formalità di rito, il truffatore è stato posto agli arresti domiciliari. I gioielli sottratti sono stati restituiti alla legittima proprietaria.