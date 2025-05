Tirocini al Comune di Napoli. 600 euro al mese per 860 posti, come fare domanda

Partono i tirocini di inclusione sociale al Comune di Napoli, con un contributo mensile di 600 euro. Possono partecipare persone tra i 16 e i 59 anni, inclusi beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e altri nuclei familiari in situazioni economiche difficili, purché il reddito ISEE non superi i 9.360 euro. A disposizione ci sono 860 posti, suddivisi in vari settori tra cui turismo, edilizia, moda e servizi. La domanda per partecipare sarà possibile a partire dal 9 maggio 2025, con priorità a chi presenterà per primo la richiesta.

I tirocini, della durata di un anno, sono finalizzati all’inclusione sociale e alla formazione professionale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo stabile. Il contributo mensile di 600 euro sarà erogato a chi parteciperà almeno al 70% delle attività previste. I tirocinanti potranno essere impegnati in tutta la provincia di Napoli, non solo nel capoluogo.

I tirocini sono rivolti anche a coloro che non sono beneficiari dell’ADI, ma che presentano un ISEE inferiore a 9.360 euro e sono presi in carico dai servizi sociali o sanitari del Comune. I requisiti, tra cui la disoccupazione e la regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari, dovranno essere soddisfatti al momento della domanda.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite il portale online del Comune, a partire dalle ore 10:00 del 9 maggio 2025.