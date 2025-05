Tragico incidente sull’A2: muore motociclista 26enne originario di Battipaglia

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 10 maggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato un giovane di 26 anni, residente a Battipaglia, che viaggiava da solo in sella alla sua moto in direzione sud.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo rovinosamente sull’asfalto. Al momento non si esclude del tutto la possibilità che siano coinvolti altri veicoli.

Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate purtroppo fatali e il giovane sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza del 118, un’automedica e il personale del Vopi di Pontecagnano, oltre agli agenti della Polstrada per i rilievi di rito.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la circolazione ha subìto rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.