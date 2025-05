San Valentino Torio promuove CAV In Tour locale (video)

Le Antenne territoriali del progetto attive sul territorio

Le Anetnne Territoriali del progetto CAV In Tour – Centri Antiviolenza in territori operativi uniti in rete sono attive anche nel Comune di San Valentino Torio. Il sindaco Michele Strianese e la sua amministrazione promuovono con convinzione l’iniziativa, attivando tre farmacie territoriali come presìdi civici.

Spazi riconoscibili contro la violenza sulle donne

Si tratta di spazi ben identificabili e dedicati all’informazione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne. Un presidio diffuso e accessibile che vuole spezzare il silenzio attraverso il contatto diretto con la comunità.

Le farmacie diventano presìdi di ascolto e dialogo

Le farmacie locali diventano così luoghi adatti alla riflessione e alla conoscenza, pronti ad accogliere, in particolari momenti dell’anno, attività mirate condotte da esperti e professionisti del settore antiviolenza.

L’équipe del CAV “Vite di Giada” in azione

A garantire la presenza sarà l’équipe del Centro Antiviolenza “Vite di Giada”, attivo nell’Ambito S01_3 e gestito da Proodos Società Cooperativa Sociale. Il CAV opera a San Valentino Torio in stretta collaborazione con le realtà locali.

Il ruolo della Consortile Agro Solidale

Determinante l’impegno della Consortile Agro Solidale, che ha contribuito alla creazione di questi spazi come punti di riferimento per tutte le donne in difficoltà. L’obiettivo: costruire una rete di ascolto, protezione e rinascita. Se hai bisogno, non restare sola.