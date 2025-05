Campania. Parte il progetto Smile Hub: una rete regionale contro i disturbi alimentari giovanili

Il progetto è promosso dal liceo Giorgio Buchner di Ischia, che funge da scuola capofila, e ha come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) tra i giovani, di età compresa tra gli 11 e i 35 anni.

Ha preso il via “Smile Hub – La rete che sorride alla vita”, un progetto finanziato dalla Regione Campania, con il supporto del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, e realizzato attraverso Scabec. Il progetto è promosso dal liceo Giorgio Buchner di Ischia, che funge da scuola capofila, e ha come obiettivo principale la prevenzione e il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) tra i giovani, di età compresa tra gli 11 e i 35 anni. Inoltre, si propone di promuovere stili di vita sani e consapevoli all’interno delle comunità scolastiche della Campania.

La presentazione ufficiale del progetto, che rientra nell’ambito dell’intervento regionale “Aggregazione, partecipazione, integrazione e mobilità internazionale dei giovani”, si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 11:00, presso la Sala F. De Sanctis della Regione Campania (via Santa Lucia 81, Napoli). All’evento saranno presenti rappresentanti istituzionali, esperti del settore medico-scientifico, dirigenti scolastici e referenti educativi.

Interverranno: l’assessora alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, la dirigente scolastica del liceo Giorgio Buchner di Ischia Assunta Barbieri, il referente DCA e docente di Scienze Motorie del liceo Buchner Paolo Massa, il responsabile UOSD per i disturbi alimentari ASL Napoli 2 Nord Walter Donato Milano, il professore associato di psicologia clinica all’Università Suor Orsola Benincasa Catone Gennaro, e la psicoterapeuta Milena Salerno.

Smile Hub nasce con l’intento di creare una rete regionale di task force formate da docenti, dirigenti scolastici, psicologi e professionisti della salute, capaci di offrire ascolto, orientamento e interventi tempestivi per il riconoscimento e la gestione dei disturbi del comportamento alimentare. Le azioni previste includono corsi di formazione, eventi di sensibilizzazione e laboratori esperienziali per studenti e famiglie. Il progetto si sviluppa in diverse fasi operative, che comprendono la definizione di linee guida condivise, il coinvolgimento diretto delle ASL e degli enti locali, e la valorizzazione delle risorse territoriali.

Oltre al liceo Buchner di Ischia, il progetto coinvolge altri istituti scolastici: Pagano, Cimarosa (Napoli), De Filippis-Galdi, Carducci-Trezza (Cava de’ Tirreni), San Leucio Caserta, Settembrini Maddaloni (Caserta), Moro Montesarchio, e De Sanctis Lacedonia (Avellino).

Particolare attenzione sarà dedicata alla Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (15 marzo), simbolo della lotta contro i disturbi alimentari. In un periodo in cui il benessere mentale ed emotivo degli studenti è spesso minato da modelli sociali distorti e pressioni esterne, Smile Hub rappresenta un intervento concreto e multidisciplinare per riportare al centro la persona e il suo equilibrio psicofisico.