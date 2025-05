Scafati, polo scolastico dimezzato e in ritardo

Progetto ridotto senza confronto pubblico

“È gravissimo che un’opera così importante sia stata stravolta senza un dibattito consiliare o pubblico”, denuncia Francesco Carotenuto, consigliere di opposizione di Scafati Arancione. Il riferimento è alla determina dirigenziale n. 422 del 10 dicembre 2024, con cui è stato ufficializzato lo stralcio del progetto originario: eliminati il primo piano della scuola media, il parcheggio interrato, parte delle opere della palestra e gli impianti tecnologici.

Cantiere a metà e risorse insufficienti

Al 23 dicembre 2024, risulta certificato uno stato di avanzamento pari a oltre cinque milioni di euro, ma la struttura risulta ancora incompleta. “Sono state concluse solo le opere strutturali del piano terra. La palestra è ancora in costruzione e non si sa quando sarà pronta”, spiega Carotenuto. “Oggi non ci sono fondi sufficienti per terminare il progetto come previsto inizialmente. La Regione ha chiesto solo di “rendere funzionale” la struttura: ma per chi e in che modo?”

Futuro incerto per l’istituto Anardi

Gli alunni e i docenti dell’istituto “Tommaso Anardi” resteranno per ora nella sede attuale di via P. Melchiade. “Ci auguriamo che la vecchia sede non venga abbattuta prima di avere certezze sulla nuova scuola”, ammonisce Carotenuto. “L’Amministrazione parla di completamento entro il 28 febbraio 2026, ma senza soldi e con continui tagli, io mi chiedo che tipo di struttura avremo. Continuerò a chiedere chiarezza e rispetto per l’interesse pubblico.” Conclude.