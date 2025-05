Trasporto eccezionale sulla A2: chiusure e deviazioni notturne tra Baronissi e Sicignano

È previsto per questa sera un trasporto eccezionale lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, nel tratto in provincia di Salerno. Il convoglio, imponente per dimensioni e peso — 38,22 metri di lunghezza, 6,40 di larghezza e 219,83 tonnellate — trasporterà una testa di scavo (Cutter Head) destinata ai lavori della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria (Lotto 1° Battipaglia–Romagnano), con interconnessione alla linea storica Battipaglia–Potenza.

Per consentire il passaggio in sicurezza, nella fascia oraria compresa tra le ore 23 di oggi e le 3 di domani, sarà chiuso un tratto dell’A2 in corrispondenza del km 3,400. Il traffico in direzione sud, proveniente dalla A30 e dal Raccordo SA/AV, sarà deviato all’uscita di Baronissi, con prosecuzione sulla SR88 e rientro in autostrada dallo svincolo di Salerno Est – Fratte (diramazione NA).

Il passaggio del convoglio comporterà anche rallentamenti temporanei del traffico, regolati da Safety Car, e blocchi in prossimità dei viadotti interessati, nel tratto compreso tra Baronissi Ovest e l’area dismessa di Campagna Est, fino allo svincolo di Sicignano degli Alburni.

Inoltre, da questa sera fino al 17 maggio, saranno attive chiusure temporanee degli svincoli in ingresso in A2 presso:

San Mango Piemonte

Pontecagnano Nord

Montecorvino Pugliano

Battipaglia

Eboli

Campagna

Sarà inoltre chiusa la rampa di immissione dell’area di servizio Campagna Ovest, in carreggiata sud.

Il piano di gestione dell’intervento è stato definito in sede di Comitato Operativo Viabilità (COV) presso la Prefettura di Salerno, con la partecipazione degli enti e delle Forze dell’Ordine coinvolte.