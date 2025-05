Appalti truccati nel salernitano. Sequestrati 787 mila euro nell’ambito di un’inchiesta su truffa e falsi atti pubblici

Nelle prime ore del 16 maggio, la Polizia di Stato di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di 787 mila euro, anche per equivalente, nell’ambito di un’indagine su presunti illeciti legati a un appalto pubblico nel Comune di Valva (SA).

L’inchiesta, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, coinvolge pubblici ufficiali, ex amministratori locali e un imprenditore, indagati a vario titolo per falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini hanno preso il via dopo una denuncia presentata nel novembre 2023 dall’attuale sindaco di Valva, che ha segnalato irregolarità nell’esecuzione di un appalto per la sistemazione idrogeologica in località San Abbondio, affidato dalla precedente amministrazione.

Secondo gli inquirenti, durante l’esecuzione dei lavori sarebbero state redatte false attestazioni relative a perizie di variante e al completamento delle opere, che in realtà risultavano solo parzialmente eseguite e difformi dal progetto approvato. Ciò avrebbe consentito all’impresa aggiudicataria di ottenere pagamenti indebiti per oltre 787 mila euro e di ottenere illegittime attestazioni SOA per l’esecuzione di lavori specialistici, raggirando anche l’ente certificatore.

Le condotte contestate si estenderebbero anche ad altri appalti pubblici banditi nei comuni di Ottati, Casaletto Spartano e Padula, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, ottenuti – secondo la Procura – con modalità analoghe.

Il GIP di Salerno ha disposto il sequestro della somma ritenuta profitto del reato, nei confronti dell’impresa coinvolta e del suo legale rappresentante, includendo anche eventuali beni personali dell’indagato.

Pur escludendo per il momento misure cautelari personali per alcuni soggetti coinvolti, il giudice ha riconosciuto la gravità degli indizi per i reati di truffa aggravata e falsità ideologica. La Procura ha impugnato l’ordinanza nella parte in cui non ha accolto integralmente le richieste di applicazione di misure più restrittive.

Le indagini restano in corso per accertare ulteriori responsabilità e far luce su una rete di connivenze che avrebbe agevolato l’aggiudicazione e la gestione fraudolenta di fondi pubblici destinati alla sicurezza del territorio.