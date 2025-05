Brucellosi e Tubercolosi: significativi progressi negli allevamenti di Campania e Sicilia

Nella provincia di Caserta, la prevalenza della brucellosi è passata da un picco del 18% nel 2021 all’attuale 8%, un dato in continuo miglioramento.

La strategia dell’Italia per contrastare brucellosi e tubercolosi negli allevamenti ha ottenuto il plauso della Commissione Europea, in occasione dell’incontro tenutosi ieri a Bruxelles tra Sandra Gallina, direttrice generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione UE, e una delegazione del governo italiano.

Durante il confronto sono stati illustrati i progressi compiuti verso l’eradicazione di queste zoonosi che colpiscono bovini, bufale, ovini e caprini, mettendo a rischio non solo la salute pubblica, ma anche importanti filiere del Made in Italy, come quella della mozzarella di bufala.

I risultati

«Nella provincia di Caserta, la prevalenza della brucellosi è passata da un picco del 18% nel 2021 all’attuale 8%, un dato in continuo miglioramento», ha dichiarato Nicola D’Alterio, Commissario straordinario nazionale. Progressi significativi sono stati registrati anche in Sicilia, grazie a una collaborazione efficace con i Servizi Veterinari regionali.

Sono state inoltre avviate attività formative per i controllori ufficiali, volte a migliorare la qualità delle indagini epidemiologiche sul territorio.

La risposta del governo

«Abbiamo presentato alla Commissione le misure adottate per affrontare un problema che incide sulla salute umana e animale, non più rinviabile», ha sottolineato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, evidenziando l’efficacia della nomina del Commissario straordinario e dei programmi attivati in sinergia con le autorità europee.

Anche il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra ha rimarcato l’importanza del lavoro congiunto tra Commissario, servizi veterinari e mondo produttivo: «Si stanno identificando i fattori di rischio per spezzare la catena del contagio, un passo cruciale per la tutela degli allevamenti e delle produzioni di eccellenza».

Fonte: ANSA