Grave incidente sul lavoro a Sapri: giovane macellaio resta incastrato col braccio nel tritacarne industriale

Un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo che il suo braccio è rimasto incastrato in un tritacarne industriale, mentre era impegnato nelle consuete attività nel reparto carni.

Drammatico incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 16 maggio in un supermercato di Sapri, in provincia di Salerno. Un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo che il suo braccio è rimasto incastrato in un tritacarne industriale, mentre era impegnato nelle consuete attività nel reparto carni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava manovrando il macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’arto è stato intrappolato nel meccanismo. Le urla di dolore hanno richiamato l’attenzione dei colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno lavorato con grande cautela per liberare il braccio del ragazzo dall’interno del macchinario. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Immacolata per ricevere le cure necessarie. Al momento non è stata ancora resa nota la prognosi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sapri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.