IKEA Baronissi festeggia 15 anni: 20 milioni di visitatori, 3 milioni di polpette e 4 settimane di eventi

Per festeggiare, dal 16 maggio al 2 giugno IKEA Baronissi propone offerte speciali, concorsi a premi e tante sorprese per i clienti.

Nel 2010 IKEA apriva le porte a Baronissi, in provincia di Salerno, portando con sé l’inconfondibile stile scandinavo e un nuovo modo di arredare, pratico e accessibile. Oggi, a 15 anni di distanza, lo store celebra questo importante traguardo con oltre 20 milioni di visitatori all’attivo, provenienti da Campania, Basilicata, Calabria e oltre.

L’IKEA di Baronissi non è solo un punto vendita: con oltre 200 co-worker, di cui il 49% donne e il 36% in ruoli manageriali, rappresenta un valore economico e occupazionale significativo per l’intero territorio.

«Siamo fieri di aver raggiunto questo traguardo grazie alla fiducia dei nostri clienti e al lavoro dei nostri collaboratori», ha dichiarato Anthony Joseph Iuliano, Market Manager dello store salernitano. IKEA, afferma, è diventata parte integrante della comunità, anche attraverso il sostegno a oltre 45 progetti sociali locali: arredi per centri antiviolenza, strutture per senza fissa dimora e spazi per la diagnosi precoce dell’autismo, solo per citarne alcuni.

Importante anche l’impegno ambientale: negli anni, lo store ha portato avanti interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di luci LED, pompe di calore e il graduale abbandono delle caldaie a gas, in linea con l’obiettivo IKEA di diventare climate positive entro il 2030.

E naturalmente, non sono mancate le icone del brand ad entrare nella quotidianità dei salernitani: dalle borse blu FRAKTA alle famosissime polpette, vendute in quasi 3 milioni di porzioni in 15 anni.

Per festeggiare, dal 16 maggio al 2 giugno IKEA Baronissi propone:

Offerte speciali:

Buono da 50€ su acquisti per la camera da letto da almeno 250€

Sconti fino al 20% su materassi e topper

15% di sconto al Bar Svedese (su spesa minima di 5€)

Promo dedicate ai soci IKEA Business Network e all’Angolo della Circolarità

Concorsi a premi:

Dal 1° giugno al 31 agosto parte il concorso “Golden Trolley”, con premi per chi sa fare shopping… da podio!

Attività e sorprese:

Surprise Bag con “Too Good To Go” (prenotabile via app)

Selfie station e aree foto per immortalare i festeggiamenti