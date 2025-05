Nocera Inferiore. Rinasce l’edificio scolastico “S. Anna”: un moderno asilo nido grazie ai fondi PNRR

L’edificio scolastico “S. Anna”, situato in via Campanile dell’Orco nella frazione Fiano, sarà riconvertito in un asilo nido attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione completo,

L’edificio scolastico “S. Anna”, situato in via Campanile dell’Orco nella frazione Fiano, sarà riconvertito in un asilo nido attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione completo, volto all’adeguamento sismico e alla rifunzionalizzazione degli spazi secondo le più recenti normative tecniche.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, con un importo di € 1.728.000,00, è stato candidato il 30 maggio 2024 e ammesso a finanziamento il 13 giugno 2024.

L’intervento prevede non solo la ricostruzione dell’edificio, ma anche l’installazione di impianti tecnologici all’avanguardia, tra cui:

Rifacimento degli impianti elettrico, idrico-sanitario, antincendio, riscaldamento e rete LAN;

Realizzazione di impianti attualmente assenti come un sistema fotovoltaico, produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore e solare termico, ventilazione meccanica, raccolta e riutilizzo delle acque piovane;

Impianti speciali come videosorveglianza, antintrusione, domotica per il controllo luci.

La progettazione esecutiva ha tenuto conto di una distribuzione più funzionale degli ambienti, dell’utilizzo anche in orari extra-scolastici, e dell’impiego di soluzioni per il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili.

«L’intervento prevede anche una riqualificazione completa delle aree esterne – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna – garantendo un ambiente sicuro, sostenibile e moderno per i più piccoli».

Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Luciano Passero, sottolinea: «Le opere sono fondamentali per soddisfare gli standard di sicurezza, comfort e sostenibilità, rispettando l’identità dell’edificio originario e garantendo una gestione efficiente e sicura nel tempo».

Il Sindaco Paolo De Maio conclude: «Con questo nuovo asilo nido in via Fiano, aggiungiamo 72 nuovi posti ai 64 già disponibili nella struttura di viale S. Francesco e ai 60 in fase di realizzazione in via Crudele, ampliando significativamente l’offerta formativa per la fascia 0-3 anni grazie alle risorse del PNRR».