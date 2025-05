Scafati, fase finale per i lavori alla rete fognaria: partono gli interventi sul Corso Nazionale

Entra nel vivo la fase conclusiva dei lavori per la realizzazione della rete fognaria a Scafati, un’opera strategica attesa da anni per migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente. A comunicarlo è il sindaco Pasquale Aliberti, che ha annunciato l’avvio di una settimana cruciale per l’avanzamento degli interventi.

A partire dai prossimi giorni, i cantieri si sposteranno sul Corso Nazionale, in particolare nel tratto di intersezione con via Pasquale Vitiello, dove sarà effettuato il collegamento alla rete fognaria. Subito dopo, i lavori interesseranno anche il tratto di marciapiede dalla Chiesa di San Francesco fino all’incrocio con via A. Diaz, per un’estensione complessiva di circa 150 metri.

Nel frattempo, si avviano alla conclusione gli interventi su via Luigi Cavallaro, mentre è previsto l’avvio dei lavori su via Generale Niglio. Continuano, invece, le opere già in corso su via Berardinetti e via Cimmelli.

“Comprendiamo i disagi legati alla viabilità – ha dichiarato il sindaco – ma si tratta di interventi indispensabili per risolvere due problemi storici: l’inquinamento del fiume Sarno e gli allagamenti che colpiscono il territorio”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è completare la rete fognaria entro la fine dell’anno, offrendo finalmente una copertura efficiente e funzionale in tutta la città. Il sindaco ha ringraziato i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata fino ad oggi, invitandoli a continuare con lo stesso spirito in questa fase decisiva.