Amerigo Vespucci: spettacolo in rada a Castellammare e poi tappa in Costiera Amalfitana

Ieri, venerdì 16 maggio, l’Amerigo Vespucci, la celebre nave scuola della Marina Militare Italiana, è tornata in rada a Castellammare di Stabia, il luogo dove fu varata 94 anni fa nei cantieri navali stabiesi. Dopo due anni di viaggi in tutti i mari del mondo, la “nave più bella del mondo” ha fatto il suo rientro a casa, entrando nel Golfo di Castellammare al tramonto, completamente illuminata. Uno spettacolo mozzafiato visibile dalla villa comunale e dai punti panoramici della città, come ha annunciato con orgoglio il sindaco Luigi Vicinanza.

Sebbene non sarà possibile salire a bordo, poter ammirare la Vespucci nel mare limpido e balneabile della città (come confermato dalle ultime analisi Arpac del 7 maggio) rappresenta un momento unico e ricco di emozione. Durante la sosta, il Comandante della nave visiterà Fincantieri e Palazzo Farnese, sede del Municipio. La nave incontrerà inoltre Nave Atlante, altro gioiello navale varato proprio a Castellammare nel maggio 2024.

Il sindaco ha ringraziato il capo di stato maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, per aver accolto la richiesta di riportare l’Amerigo Vespucci a casa. Sono già in corso i preparativi per un nuovo ritorno a Castellammare nel 2026, in occasione del 95° anniversario del varo, con l’intento di accogliere la nave in porto e permettere al pubblico di visitarla da vicino.

Oggi, la nave farà tappa a Positano dalle 18 alle 20, prima di dirigersi verso la Costiera Amalfitana e Amalfi, dove parteciperà alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, un altro grande motivo di orgoglio per la Campania e per l’Italia intera.