Angri, cento anni di scautismo: una fiamma che non si è mai spenta. L’evento il 1° e 2 giugno

“Insegnare ai bambini a diventare uomini, insegnando agli uomini a ritornare bambini.” Così il gesuita Jacques Sevin riassumeva lo spirito dello scautismo, un cammino educativo che, ad Angri, dura da cento anni.

Una storia fatta di fedeltà, servizio, natura, gioco e spiritualità. Un’avventura collettiva che ha attraversato il tempo, le crisi della storia, le sfide educative di ogni epoca.

Il 31 marzo 1925 nasceva ufficialmente il Gruppo Scout Angri 1, grazie alla visione e all’impegno di Domenico Guastaferro, Monsignor Antonio Novi e Don Domenico Orlando.

In quegli anni pionieristici, lo scautismo cominciava a mettere radici anche nel Mezzogiorno d’Italia, offrendo ai giovani un’alternativa educativa basata sullo spirito di fratellanza e l’amore per la vita all’aria aperta.

Ma il cammino fu presto interrotto: nel 1927 il regime fascista decretò lo scioglimento dei reparti scout in tutta Italia.

Dopo la guerra, il 2 ottobre 1945, il gruppo fu riattivato e registrato nuovamente all’asci (Associazione Scouts Cattolici Italiani), con il numero 370 pubblicato sulla rivista “Estote Parati” e grazie all’impegno di Don Enrico Smaldone e Benedetto Sarracini.

Da allora, l’Angri 1 ha continuato a crescere, rinnovandosi continuamente, ma restando sempre fedele ai valori fondanti.

Per celebrare questo centenario di scautismo, gli scout di oggi e di ieri si ritroveranno il 1° e 2 giugno in Piazza Don Enrico Smaldone per una due giorni di festa, memoria e comunità.

Il programma: musica, giochi, mostre fotografiche, racconti di esperienze vissute, celebrazioni, stand e momenti di riflessione. Un evento pensato non solo per chi ha indossato il fazzolettone, ma per tutta la cittadinanza.

Lo scautismo, ad Angri, non è mai stato solo un passatempo: è stato ed è tuttora una scuola di vita, un’educazione integrale che accompagna i giovani a diventare adulti consapevoli, cittadini attivi e uomini e donne di fede e servizio.

In un’epoca segnata dall’incertezza e dalla crisi di valori, questo centenario è anche un’occasione per ribadire l’attualità del messaggio di Robert Baden-Powell, fondatore del movimento: «Lasciate il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato».

Nel tempo, migliaia di ragazzi e ragazze hanno camminato nei sentieri della spiritualità, della natura, della fratellanza.

Oggi come allora, guidati da capi appassionati e competenti, il gruppo continua a seminare speranza e a formare nuove generazioni di “buoni cittadini del mondo”.

Perché in fondo, come recita il motto, lo scautismo insegna una cosa semplice ma potente: “Siate pronti”, a vivere pienamente, a servire, a migliorare il mondo. In una parola, a essere felici.