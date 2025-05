Campania. Falsi sinistri e referti contraffatti: scarcerato uno degli indagati

Gianluca Di Sarno torna in libertà. La decisione è stata presa dalla decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, che si è espressa dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Giuseppe Stellato ed Enzo Di Vaio. Il Riesame ha quindi annullato la precedente ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari, firmata dal gip Daniela Vecchiarelli del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Di Sarno era uno dei 24 indagati nell’ambito di una complessa inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo di Aversa e del NAS di Caserta, su una presunta rete criminale dedita a truffe assicurative per circa 4 milioni di euro. L’accusa ipotizza un’associazione per delinquere finalizzata a falsi sinistri stradali, mediante l’uso di documentazione medica contraffatta e referti falsi redatti da medici compiacenti.

Secondo la ricostruzione della procura, coordinata dal sostituto procuratore Gerardina Cozzolino, Gianluca Di Sarno e il fratello Guglielmo sarebbero stati tra i promotori e finanziatori dell’organizzazione, che si avvaleva di una rete di falsi pazienti, medici corrotti, documenti sanitari falsificati e diagnostica priva di autorizzazioni.

I soggetti coinvolti si presentavano in Pronto Soccorso – in particolare negli ospedali di Marcianise e Maddaloni – simulando lesioni o sfruttando pregresse fratture, per ottenere referti medici fittizi, poi utilizzati per avanzare richieste di risarcimento alle compagnie assicurative, per incidenti stradali in realtà mai avvenuti. A completare il sistema, anche un infermiere compiacente dell’archivio sanitario dell’ospedale di Marcianise, che convalidava i referti per eludere i controlli investigativi.

Un sistema fraudolento articolato, che ora vede un primo importante sviluppo giudiziario: Gianluca Di Sarno non è più sottoposto a misura cautelare, in attesa del prosieguo del processo.