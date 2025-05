Dramma a Mondragone: Rayan Mdallel trovato morto dopo tre mesi di ricerche

È stato ritrovato senza vita nel Torinese Rayan Mdallel, il 15enne originario di Mondragone scomparso lo scorso 30 gennaio. La conferma, attesa con angoscia da oltre tre mesi, è arrivata nella serata di ieri attraverso un messaggio ufficiale del sindaco Francesco Lavanga, che ha espresso il profondo cordoglio dell’intera comunità cittadina.

«Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Rayan Mdallel è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da chiarire – ha scritto il primo cittadino –. Non trovo, e forse non esistono, parole in grado di colmare un dolore tanto ingiusto e lacerante».

Rayan era un ragazzo conosciuto e benvoluto. La sua improvvisa scomparsa aveva mobilitato l’intero territorio e non solo, con appelli diffusi a livello nazionale. Le ricerche, condotte in stretta collaborazione tra famiglia, autorità e cittadini, si sono purtroppo concluse con l’epilogo più doloroso. Le indagini sulle cause della morte sono in corso, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire gli ultimi momenti del giovane.

«La sua vita spezzata così presto e in modo tanto tragico lascia un profondo senso di smarrimento e dolore in tutta la comunità», ha aggiunto il sindaco Lavanga. A breve sarà proclamato il lutto cittadino per consentire a Mondragone di raccogliersi nel dolore, in preghiera e vicinanza alla famiglia del ragazzo. «Riposa in pace, piccolo Rayan», ha concluso il primo cittadino, affidando alle parole il saluto commosso di un’intera città.