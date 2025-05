Le dà un passaggio e prova a stuprarla: 26enne finisce in ospedale a Battipaglia

Una ragazza di 26 anni è finita in ospedale a Battipaglia dopo essere stata vittima di una presunta aggressione a sfondo sessuale. L’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì 16 maggio 2025, intorno alle 22:30, in via Fosso Pioppo.

La giovane, di origine nordafricana e nata nel 1999, ha raccontato ai soccorritori del 118 di essere stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di offrirle un passaggio, l’avrebbe caricata in auto per poi tentare di violentarla. Il tragitto si sarebbe svolto nella zona di Campolongo, fino al momento dell’aggressione.

La ragazza è stata soccorsa dai volontari del Vopi e dai carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto. Al momento del ritrovamento, secondo quanto riferito dal personale sanitario, aveva gli abiti strappati e si trovava in evidente stato di choc. Dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria della Speranza”, dove sono stati attivati i protocolli previsti nei casi di violenza sulle donne.

Il presunto aggressore, un uomo straniero di circa 30 anni, è stato individuato, fermato e portato in caserma per essere interrogato. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e verificare la versione fornita dalla giovane.