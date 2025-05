Nocera, dieci anni senza Dario Ferrara: il ricordo degli ultras per il giovane ucciso al Parco Villanova

Una tragedia che ancora oggi fa male. Era il 29 aprile 2015 quando Dario Ferrara, appena 21 anni, perse la vita al Parco Villanova di Nocera Inferiore in seguito a una lite degenerata in aggressione. Quel giorno, Dario fu raggiunto da un coetaneo giunto in scooter: tra i due ci fu un rapido scambio di parole, poi la violenza. Colpito due volte alla testa con un casco, Dario cadde a terra privo di sensi. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, morì dopo alcuni giorni di coma.

A distanza di dieci anni, il suo ricordo è ancora vivo e intenso, soprattutto tra gli ultras della Nocerina, di cui faceva parte con orgoglio. Dario era un componente del gruppo Massive e il suo nome è rimasto scolpito nella memoria della curva, che lo ha voluto commemorare nel decennale della sua scomparsa con una manifestazione intensa e carica di emozione.

Tanti fumogeni, una grande bandiera con il suo volto, cori, abbracci e commozione. In tanti si sono ritrovati per ricordare un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile, non solo per la sua passione calcistica, ma per il modo in cui ha vissuto: con entusiasmo, amore e appartenenza.

Nel mondo ultras, il lutto si trasforma spesso in celebrazione della vita, in un ricordo attivo che diventa esempio per le nuove generazioni. La memoria di Dario Ferrara continua così a vivere nella curva, nei volti degli amici, nel simbolo di una gioventù ferita ma non dimenticata.

Perché se la morte può essere ingiusta e improvvisa, la vita vissuta con passione – come quella di Dario – non è mai vana.

Dario, l’amico che resta nel cuore

“Dario non era solo un volto della curva o un nome nei titoli di cronaca: era un amico, un ragazzo dal sorriso contagioso e dall’animo generoso, sempre pronto a tendere una mano, a regalare una battuta, a esserci.

Il tempo non cancella l’ingiustizia della sua morte, ma rafforza la forza del suo ricordo, che continua a vivere in chi l’ha conosciuto, nelle giornate allo stadio, nelle risate condivise, nei silenzi pesanti che la sua assenza ha lasciato.

Ricordarlo oggi, insieme agli amici di sempre e a chi porta avanti la sua memoria sugli spalti, è un modo per dirgli che non è mai davvero andato via. E che, in fondo, le persone come lui restano vive nei cuori che hanno saputo toccare.”