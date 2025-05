Sarno, il nuovo PUC guarda a sicurezza e ambiente (video)

Sicurezza idrogeologica al centro del nuovo PUC

Il dramma vissuto da Sarno il 5 maggio del 1998 ha lasciato un segno profondo, non solo nella memoria collettiva, ma anche nella pianificazione urbanistica della città. Con il nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), l’attenzione verso la messa in sicurezza del territorio è diventata una priorità assoluta per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Squillante, che intende rispondere con serietà e lungimiranza alla necessità di prevenire nuovi disastri. L’obiettivo è costruire una città più resiliente, consapevole dei rischi ambientali e dotata degli strumenti necessari per affrontarli in modo efficace.

Una visione sostenibile tra tutela e sviluppo

Non si tratta soltanto di tutela e salvaguardia del territorio, ma anche di una nuova visione integrata di sviluppo sostenibile che valorizzi le numerose risorse naturali che la città dei Sarrastri è in grado di offrire. Il nuovo impianto urbanistico punta infatti a coniugare sicurezza, rispetto ambientale e crescita economica attraverso progetti che promuovano il verde pubblico, il turismo naturalistico e una migliore qualità della vita per i cittadini. Una sfida importante, che mira a trasformare un’esperienza tragica in un modello virtuoso di rigenerazione urbana e ambientale.

