Sfida al cardiopalma al PalaGalvani: Angri Pallacanestro cerca il pass per la semifinale contro la corazzata Scandone Avellino

Domani al PalaGalvani si vivranno 40 minuti di pura emozione. L’Angri Pallacanestro affronta la decisiva gara 3 contro la Scandone Avellino, con palla a due fissata per le 18. L’impianto di via Dante Alighieri si prepara a un nuovo tutto esaurito, per un evento che appassiona non solo la Campania, ma tutto il Sud Italia.

La squadra di coach Francesco Chiavazzo ha conquistato una preziosa vittoria in gara 2, espugnando il PalaDelMauro con una rimonta spettacolare, e ora può giocarsi il match point in casa. Di fronte ci sarà però un avversario molto temibile, guidato da coach Nino Sanfilippo, con un roster lungo e costruito per vincere il campionato.

Alla vigilia, il presidente Alfonso Campitiello ha commentato:

“Mercoledì scorso abbiamo ottenuto una vittoria importantissima, voluta e meritata. Nei momenti difficili il cuore angrese ha fatto la differenza, portandoci a una vittoria eroica. Ora siamo pari, ma non abbiamo ancora fatto nulla.”

Campitiello ha aggiunto con serenità:

“Abbiamo l’opportunità di chiudere la serie in casa. Arriviamo a gara 3 con tranquillità, consapevoli di giocare contro una delle migliori squadre del girone Sud. Non abbiamo pressione, vogliamo solo fare una bella figura e siamo orgogliosi di aver portato Angri al centro dell’attenzione regionale e nazionale. Confidiamo nel supporto del nostro pubblico, come avvenuto ad Avellino.”

Il giocatore Matias Martinez ha espresso la sua carica:

“Sono molto soddisfatto della mia stagione, ma il merito è di tutta la squadra. Ora siamo pronti per questa sfida decisiva contro Avellino. Sarà una battaglia, conosciamo bene l’avversario e chi sbaglierà meno passerà il turno. Contiamo sul calore dei nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto.”

Riepilogo delle gare precedenti:

Gara 2 – Angri ha mostrato un cuore infinito, rimontando dal –17 per battere Avellino 74-66 al PalaDelMauro, portando la serie alla decisiva gara 3. Martinez è stato l’MVP con 26 punti, supportato da Valle e Malkic. Dopo un primo tempo difficile, Angri ha dominato la ripresa con una difesa solida e attacchi efficaci.

Gara 1 – La Scandone ha conquistato il fattore campo imponendosi 61-54 al PalaGalvani. Nonostante l’impegno dei grigiorossi, le basse percentuali al tiro e l’aggressività degli ospiti hanno fatto la differenza. Martinez e Milojevic sono stati i migliori realizzatori di Angri con 16 punti ciascuno.

Il vice allenatore Valerio Russo ha commentato:

“Con il poco tempo a disposizione ci concentreremo su aspetti tattici e mentali. Gli errori fanno parte del gioco, specie per una squadra giovane come la nostra. Siamo pronti a giocare con energia e lucidità, confidiamo nel supporto dei tifosi per allungare la serie.”

Domani sera, dunque, il PalaGalvani sarà teatro di una partita fondamentale per il futuro dell’Angri Pallacanestro, che vuole continuare a sognare contro una delle squadre più forti del campionato.