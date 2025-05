Angri, tra natura e memoria: al via il 3° raduno “In cammino con Modestino e i suoi moscardini”

Una montagna come scuola, un libro come maestro. È con questo spirito che domenica 25 maggio 2025 si terrà il terzo raduno escursionistico “In cammino con Modestino e i suoi moscardini – Giovani passi sul Chianiello”, organizzato in occasione dei 40 anni dell’Associazione che ha visto tra i suoi promotori e ispiratori il compianto dott. Modestino D’Antonio, figura di riferimento per il territorio e per l’escursionismo locale.

Un evento che non è solo trekking ma un vero e proprio viaggio nella natura e nella memoria, dedicato in particolare ai giovani, con un invito aperto anche agli adulti a riscoprire il senso profondo del camminare.

“Credo che il Chianiello sia una buona scuola e questo libro un buon maestro”, scriveva il dott. D’Antonio nella sua opera postuma “La vita sul Chianiello”, scritta durante il periodo del Covid.

Un libro che è guida naturalistica, diario personale, manuale di educazione ambientale, con immagini, note scientifiche e ricordi raccolti in quarant’anni di cammini sul monte.

Un percorso per imparare a vedere

Il raduno partirà alle ore 9:00 presso i Cancelli Verdi, in via Monte Taccaro, ad Angri (zona campo pozzi dell’acquedotto). Da lì i partecipanti saranno accompagnati lungo la Tratta 340 “Pianoro Chianiello” – 346 “Riviera dei Fiori”, con partenza ufficiale alle ore 10:00 dal Pianoro.

Dati tecnici del percorso:

Difficoltà: E (escursionistica)

Dislivello: 200 m

Equipaggiamento richiesto: abbigliamento e scarpe da trekking

Pranzo: al sacco, con ristoro presso la suggestiva Casa del Guardiano

Il percorso include tappe didattiche ispirate al libro, con momenti di riflessione su flora, fauna, geografia e storia del territorio. Orchidee selvatiche, farfalle, fiori alpini e antichi sentieri saranno raccontati con linguaggio accessibile e scientificamente fondato, in un ambiente che si fa aula a cielo aperto.

Un omaggio alla natura e all’eredità di Modestino

L’iniziativa nasce per celebrare anche i 40 anni dell’Associazione che ha dato vita, negli anni, a progetti di tutela e valorizzazione del territorio: dalla sentieristica ai segnali CAI, fino alla creazione della “Casa del Guardiano”, oggi simbolico punto di accoglienza sul monte Chianiello.

Un sogno realizzato anche grazie all’impegno e alla visione del dott. D’Antonio.

Come ricordano i promotori, il raduno vuole essere “un cammino tra amici e per la comunità”, per riscoprire il valore dell’osservazione lenta e dell’ascolto della natura.

“Camminare per me significa entrare nella natura”, ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La natura non è una palestra. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori, finanche nelle pietre scriveva Reinhold Messner, un leggendario alpinista.

Ed è proprio questo l’obiettivo della giornata: riconnettersi con l’ambiente, rallentare il passo, imparare a vedere.

Iscrizioni e contatti

La partecipazione al raduno è gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 maggio 2025.

Coordinatori per info e iscrizioni:

Giacomo Cacchione – 366 2592688

Donato D’Ambrosio – 338 6458197

Floriana D’Antonio – 331 8091235

Aniello Ruocco – 333 9973926

Un’occasione unica per ascoltare il silenzio del bosco, condividere il cammino con altri appassionati e ricordare un uomo che ha fatto della montagna un progetto di vita.