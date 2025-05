Ascensore precipita con una famiglia a bordo: paura nella notte a Torre del Greco

Una tranquilla serata di sabato si è trasformata in un incubo per una famiglia residente in via Madonna del Principio a Torre del Greco, strada che collega la zona del porto al centro di Napoli. Intorno alla mezzanotte, l’ascensore del loro palazzo è precipitato dal terzo piano mentre al suo interno si trovavano due genitori e i loro due figli.

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia era appena rientrata da una cena fuori casa e aveva preso l’ascensore per salire al terzo piano, quando all’improvviso il sistema ha ceduto. L’impianto si è staccato dalla guida precipitando verso il basso, ma la caduta è stata arrestata bruscamente dal cavo di emergenza al livello del primo piano.

Il forte rumore ha subito attirato l’attenzione dei condomini, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. Fortunatamente, nessuno dei quattro occupanti ha riportato ferite gravi, ma tutti hanno subito contusioni multiple e un forte shock.

La madre e uno dei figli sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, mentre il padre e l’altro figlio sono stati ricoverati all’Ospedale del Mare. Le condizioni cliniche non destano preoccupazione, ma i medici hanno disposto accertamenti per monitorare le condizioni fisiche e psicologiche dopo il trauma.

Intanto, i tecnici e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’ascensore e avviato le indagini per accertare le cause del guasto. Al vaglio anche la regolarità della manutenzione e l’eventuale presenza di segnalazioni precedenti riguardanti malfunzionamenti dell’impianto.