Napoli, misure straordinarie in caso di scudetto: divieti, chiusure al traffico e stretta sulla vendita di bevande e botti

Il Comune di Napoli, a seguito di un incontro in Prefettura e su richiesta della Questura, ha adottato due ordinanze straordinarie per garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela della salute in occasione di possibili festeggiamenti spontanei legati a eventi sportivi.

Ecco le principali misure in vigore da domenica 18 maggio:

Divieto di sosta nei pressi degli ospedali

Dalle ore 10:00 di domenica 18 maggio fino alle ore 12:00 di lunedì 19 maggio è vietata la sosta (con rimozione coatta) in un raggio di 300 metri dai principali presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso:

Ospedale del Mare

Cardarelli

Santobono

San Paolo

Pellegrini

CTO

Villa Betania

Fatebenefratelli

Divieto di transito veicolare in gran parte della città

Dalle ore 20:30 di domenica 18 maggio e fino a cessate esigenze (valutate dall’autorità di pubblica sicurezza), è vietata la circolazione veicolare in una vasta area cittadina delimitata da strade e piazze centrali, tra cui via Caracciolo, via Partenope, via Marina, corso Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, via Salvator Rosa, piazza Sannazaro, galleria Laziale e molte altre.

Sono esentati dal divieto:

Veicoli di emergenza, forze dell’ordine, Napoli Servizi

Mezzi per trasporto disabili (con apposito contrassegno)

Veicoli di servizio pubblico, trasporto sanitario, medici in visita d’urgenza

Giornalisti, fotografi professionisti, bus pubblici, taxi e NCC

Mezzi per cerimonie (con certificazione)

Veicoli di personale in servizio in pubblici esercizi o forze dell’ordine

Mezzi delle strutture ricettive autorizzati al trasporto clienti

Divieti su vendita di bevande e uso di fuochi artificiali

Dalle ore 16:45 di domenica 18 maggio e fino a cessate esigenze del giorno seguente:

Vietata la vendita e il consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori rigidi o tetrapak. Consentita solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Vietata la vendita e l’uso di fuochi artificiali, botti, petardi, razzi e qualsiasi artificio esplodente.

⛑️ Presidi sanitari temporanei

L’ASL Napoli 1 Centro ha predisposto punti di primo soccorso con ambulanze e personale sanitario in:

Piazza del Plebiscito

Piazza Garibaldi

Piazza del Gesù

Piazza Vittoria

Il Comune invita la cittadinanza a collaborare e rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza di tutti.