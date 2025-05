Omicidio di Garlasco, martedì in Procura anche Alberto Stasi: la Procura stringe il cerchio su Sempio

Non solo Andrea Sempio. Anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, sarà ascoltato martedì 20 maggio dai magistrati della Procura di Pavia nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, Stasi sarà sentito nel primo pomeriggio come testimone assistito, accompagnato dai suoi legali, Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Sempio, invece, è atteso alle 14 presso il Palazzo di Giustizia. Non è escluso che i due possano incrociarsi nei corridoi del tribunale.

L’interrogatorio di Stasi appare scontato: è ormai a fine pena nel carcere di Bollate e potrebbe rispondere alle domande dei magistrati. Più incerta la strategia difensiva di Sempio, che potrebbe decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di conoscere nel dettaglio le contestazioni a suo carico.

La Procura, guidata da Fabio Napoleone, sembra determinata a chiudere il cerchio intorno a Sempio, già finito sotto indagine otto anni fa in un fascicolo poi archiviato. Ora però le carte sono in mano ai pm Stefano Civardi, Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, che stanno conducendo un’inchiesta a tutto campo. Sul tavolo, martedì, potrebbe arrivare un elemento nuovo e decisivo.

Nella stessa giornata verrà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, oggi residente a Mestre. All’epoca del delitto, avvenuto il 13 agosto 2007, Marco si trovava in vacanza in Trentino. La sua testimonianza, raccolta a Venezia, sarà utile per ricostruire i rapporti della sorella con le persone coinvolte nel nuovo filone investigativo.

Gli inquirenti puntano in particolare a chiarire la presenza del DNA di Sempio sotto le unghie della vittima, un elemento giudicato inutilizzabile nei precedenti processi, ma oggi riconsiderato grazie all’analisi del genetista Carlo Previderé. Al vaglio anche lo scontrino di un parcheggio a Vigevano, presentato un anno dopo il delitto come alibi, le tre brevi telefonate fatte da Sempio a casa Poggi pochi giorni prima dell’omicidio e altri dettagli finora trascurati.

La Procura scommette su una pressione incrociata, investigativa e mediatica: negli ultimi due mesi Sempio è stato convocato quattro volte in caserma, due solo negli ultimi tre giorni. Una strategia serrata che prelude a nuove fasi cruciali dell’indagine: le operazioni sui reperti inizieranno il 17 giugno e l’incidente probatorio è fissato per il 24 ottobre.

Nel frattempo, si continua a cercare conferme e indizi: come la possibile arma del delitto rinvenuta nel canale di Tromello, e un vecchio tema scritto da Sempio nel 2013 sull’omicidio Poggi. Ma al momento, l’attenzione resta puntata sull’interrogatorio di martedì, che potrebbe segnare una svolta.