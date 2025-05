Parma-Napoli: sfida decisiva per lo scudetto. Probabili formazioni e dove vederla in TV

Il posticipo di domenica 18 maggio allo stadio Tardini di Parma (calcio d’inizio alle ore 20.45) promette scintille: in palio ci sono salvezza e scudetto. Il Parma, con una vittoria, sarebbe matematicamente salvo con un turno d’anticipo, mentre il Napoli, attuale capolista, potrebbe laurearsi campione d’Italia in caso di successo e contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Lazio.

Gli emiliani arrivano da due ko consecutivi dopo una fase positiva sotto la guida di Cristian Chivu, mentre i partenopei di Antonio Conte hanno vinto le ultime due trasferte (a Monza e Lecce) senza subire gol. Il bilancio degli ultimi 18 scontri diretti sorride agli azzurri (11 vittorie a 6), ma in Emilia il confronto è equilibrato (sei successi per parte negli ultimi 14 incroci).

Le probabili formazioni

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny.

All.: Chivu

Indisponibile Valenti (squalificato), possibili convocazioni in extremis per Bernabé ed Estevez. Djuric insidia uno dei due attaccanti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Gilmour, Anguissa; Politano, McTominay, Raspadori; Lukaku.

All.: Conte

Out Lobotka, in dubbio Neres (recuperato ma non al top). Ancora assenti Buongiorno e Juan Jesus.

Dove vedere Parma- Napoli

La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e Sky Sport (canale 252 del satellite).

In streaming sarà visibile tramite DAZN App, SkyGo e i dispositivi connessi come Smart TV, TimVisionBox, PlayStation, Xbox, Fire TV Stick e Google Chromecast.