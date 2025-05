Reggina-Scafatese 1-0: canarini stoici, ma vincono i granata

Una Scafatese coriacea e combattiva cede alla Reggina solo nelle ultime battute della finale play-off. Termina 1-0 per gli amaranto in uno stadio “Granillo” che offre grande spettacolo sugli spalti, da una parte e dall’altra. La squadra di mister Gianluca Atzori, grande ex di giornata, in campo lotta ad armi pari con i padroni di casa, ribattendo colpo su colpo agli attacchi della Reggina e sfiorando anche il colpaccio in più di una circostanza. Le squadre chiudono in 10 uomini per un doppio cartellino rosso, coi protagonisti in campo che arrivano stremati al triplice fischio. La decide Renelus al 117’ ma questa Scafatese merita ampiamente anche gli scroscianti applausi del pubblico di fede amaranto all’uscita dal terreno di gioco.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori (2’ pts Vesprini), Capomaggio, Girasole, Cham E. (31’ st Ndoye); Barillà (33’ st Urso), Laaribi, Porcino; Grillo (22’ st De Felice), Barranco, Ragusa (44’ st Renelus). A disposizione: Martinez, Adejo, Forciniti, Curiale. Allenatore: Trocini.

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Di Paola, Altobello, Magri; ChamF., Potenza (1’ sts Colley), Vacca (17’ st Aliperta), Esposito, Santarpia (40’ st Palmieri); Gagliardi (17’ st Neglia), Foggia (24’ st Molinaro). A disposizione: Antignani, Maiorano, Chiariello, Markic. Allenatore: Atzori.

ARBITRO: Colelli (Ostia). Assistenti: Scorteccia (Firenze) eMagnifico (Bari). Quarto uomo: Acquafredda (Molfetta).

RETI: 12’ sts Renelus.

NOTE. Spettatori: 5000 circa (200 circa da Scafati). Espulsi: al 51’ st Aliperta (S) per manata a un avversario, Ginobili (R, viceall.) e Scermino (S, dirig.) per proteste; 4’ sts Ndoye (R) per gioco scorretto. Ammoniti: Ragusa (R), Di Paola (S), De Felice (R), Girasole (R), Altobello (S), Barranco (R). Calci d’angolo:10–5. Recupero: 0’ pt; 10’ st; 2’ pts; 4’ sts.