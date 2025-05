Castellammare, clan D’Alessandro: minacce e violenza per controllare i negozi

Un sistema soffocante in cui la camorra non si limita a controllare il territorio, ma infiltra ogni spazio dell’economia legale, rendendo impossibile qualunque reale sviluppo.

L’inchiesta Domino III ha scoperchiato, ancora una volta, il volto più pervasivo della camorra stabiese: quello che, con intimidazioni e violenza, inquina l’economia legale e ostacola chi vuole fare impresa. Sono undici le persone arrestate, tra boss, affiliati e presunti colletti bianchi del clan D’Alessandro, accusati di aver imposto il proprio controllo su attività commerciali e decisioni imprenditoriali a Castellammare di Stabia.

Tra gli episodi emersi nell’indagine, spicca la vicenda di due giovani imprenditori, decisi nell’autunno del 2020 a rilevare una tabaccheria nel centro città, a pochi passi dal lungomare. Un progetto d’impresa che si scontra con l’interesse del clan. Giovanni D’Alessandro, figlio del boss Vincenzo, e Giuseppe Oscurato, uno degli uomini di fiducia della cosca, vogliono a tutti i costi mettere le mani su quella licenza, definita da Oscurato «oro». Quando capiscono che la titolare è intenzionata a vendere ai due imprenditori esterni, parte il piano per costringerla a cedere.

«Dobbiamo fare una violenza pulita, non quella di mezzo alla via», dice Oscurato, intercettato dai carabinieri. E chiarisce: «Ci mettiamo là fuori e non le facciamo vendere più un pacchetto di sigarette». In altre parole: intimidazione silenziosa e presenza minacciosa per allontanare i clienti e far crollare l’attività. Il risultato? La tabaccheria passa sotto il controllo del clan, con un accordo chiaro: “Metà degli incassi a noi e metà al boss”. Come riportato da “Metropolis“.

Ma l’influenza del clan D’Alessandro non si ferma qui. Gli investigatori documentano anche un pestaggio brutale ai danni del gestore di uno stabilimento balneare. La colpa dell’uomo? Aver mostrato scarso impegno nel mettere a disposizione un appartamento di sua proprietà per la detenzione domiciliare di Teresa Martone, madre del boss Vincenzo. La moglie della vittima, disperata, si rivolge direttamente alla consorte del boss e dice: «Se vuole che gli lasciamo la spiaggia e ce ne andiamo via da Castellammare, lo facciamo».

Questo è lo scenario che emerge dalle carte dell’inchiesta: un sistema soffocante in cui la camorra non si limita a controllare il territorio, ma infiltra ogni spazio dell’economia legale, rendendo impossibile qualunque reale sviluppo. Un territorio in ostaggio, dove ogni impresa rischia di diventare terreno di conquista.