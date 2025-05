Napoli tra le città europee più accessibili per acquistare casa

Il costo medio al metro quadro per gli appartamenti nel capoluogo campano è di 2.789 euro, cifra che scende a 1.990 euro per le abitazioni in generale.

Napoli si conferma una delle città europee con i prezzi immobiliari più competitivi: secondo il report Housing Insider 2024 di REMAX Europe, il costo medio al metro quadro per gli appartamenti nel capoluogo campano è di 2.789 euro, cifra che scende a 1.990 euro per le abitazioni in generale. Un quadro che posiziona Napoli tra le destinazioni più interessanti per chi cerca opportunità di investimento o pianifica un progetto abitativo a lungo termine.

L’indagine evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei compratori europei: sebbene le grandi capitali restino attrattive, cresce l’interesse per aree meno centrali ma ben collegate, con un buon equilibrio tra qualità della vita e costi sostenibili. In questo scenario, Napoli si distingue non solo per l’accessibilità economica, ma anche per il potenziale di rivalutazione, grazie alla sua vocazione universitaria e al forte richiamo turistico.

Confronto europeo: mercati in evoluzione

Il report REMAX mostra forti disparità tra i mercati immobiliari delle principali città europee. Mentre Paesi come Germania e Austria hanno registrato un calo dei prezzi, la domanda in crescita ha spinto al rialzo i valori in Spagna e Repubblica Ceca. L’Italia, nel complesso, resta tra i mercati più accessibili: persino Milano, pur essendo la città più costosa del Paese, presenta prezzi significativamente inferiori rispetto a metropoli come Monaco, dove il prezzo medio per un appartamento supera i 9.965 euro/mq. Tra le città più richieste a livello europeo spiccano anche Praga, Berlino e Madrid.

Italia nel mirino degli investitori internazionali

Il mercato immobiliare italiano continua ad attrarre investitori stranieri, soprattutto nel segmento del lusso e nelle località a forte vocazione turistica come Napoli, Roma e Firenze. A rendere l’Italia ancora più interessante sono anche gli incentivi fiscali e il valore aggiunto rappresentato dal patrimonio architettonico e culturale. Come sottolinea Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia, oggi investire nel mattone richiede una visione più ampia e strategica: “Non basta più l’indirizzo. Bisogna valutare infrastrutture, piani di sviluppo e soprattutto l’efficienza energetica degli immobili.”

Nei prossimi mesi, si prevede una crescita moderata dei prezzi nelle grandi città italiane, mentre si attende una dinamica più vivace nel Sud e nelle periferie ben servite, dove la combinazione tra costo contenuto e potenziale di crescita continua ad attirare l’interesse degli investitori.