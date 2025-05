Nocera Inferiore, l’ex scuola “Sant’Anna” sarà riconvertita in asilo nido grazie ai fondi PNRR

Un nuovo progetto di riqualificazione scolastica prenderà vita a Nocera Inferiore: l’edificio della ex scuola primaria “Sant’Anna”, situato in via Campanile dell’Orco nella frazione Fiano, sarà abbattuto e ricostruito per essere trasformato in un moderno asilo nido.

L’intervento, dal valore complessivo di 1.728.000 euro, è finanziato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. La candidatura del progetto è stata presentata il 30 maggio 2024 ed è stata ammessa a finanziamento il 13 giugno dello stesso anno.

Come spiegato dal sindaco Paolo De Maio, si tratta di un’opera strategica per ampliare l’offerta educativa nella città: «Grazie a questo finanziamento, potremo restituire nuova vita a un edificio non più agibile da tempo, creando uno spazio moderno e sicuro per l’infanzia».

Con questo intervento, Nocera Inferiore continua a investire nei servizi per i più piccoli. Oltre ai 64 bambini già accolti nell’asilo pubblico di viale San Francesco, si aggiungeranno 60 posti nel nuovo nido in costruzione in via Crudele e altri 72 nel futuro asilo nido in via Fiano, per un totale di oltre 190 posti complessivi.

Un piano ambizioso che punta a potenziare l’accesso ai servizi per l’infanzia e a riqualificare aree urbane oggi in disuso, restituendo spazi funzionali alla comunità.