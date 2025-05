Pagani. Multa per un semaforo inesistente: il Giudice di Pace annulla la sanzione

Una multa per non aver rispettato un semaforo… che non c’è mai stato. È quanto accaduto a un’automobilista sanzionata dal Comune di Pagani lo scorso 5 giugno 2024 per una presunta infrazione in corso Ettore Padovano. Il verbale, però, è stato notificato solo a fine gennaio 2025, ben oltre i 90 giorni stabiliti dalla legge.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Consuelo Ascolese, ha annullato il verbale, sottolineando non solo l’inesistenza dell’impianto semaforico nel tratto indicato, ma anche il grave vizio di notifica tardiva, priva di giustificazioni valide, come riporta “La Città“. Una doppia irregolarità che ha portato all’annullamento della sanzione e a una sonora bocciatura per l’amministrazione comunale.