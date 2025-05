I 7 mercati imperdibili di Napoli: tra sapori, tradizione e shopping locale

Non c’è modo migliore per conoscere l’anima autentica di una città che visitare i suoi mercati. Tra banchi colmi di prodotti freschi, specialità locali, abbigliamento e oggetti d’uso quotidiano, ogni mercato racconta una storia diversa e rivela angoli spesso poco conosciuti. Anche Napoli, naturalmente, offre un ventaglio di mercati vivaci e caratteristici, sparsi in vari quartieri della città.

Ecco una guida ai 7 mercati più interessanti di Napoli, con i giorni e gli orari in cui visitarli.

1. Mercato di Poggioreale

Uno dei mercati più grandi e famosi di Napoli, si svolge dal venerdì al lunedì, dalle prime ore del mattino fino alle 15. Situato vicino alla Stazione Centrale, è facilmente raggiungibile con la Circumvesuviana (fermata Poggioreale), tram e autobus.

Qui trovi abbigliamento a prezzi scontati, scarpe firmate, borse, capi in pelle, accessori moda, articoli per la casa e tessili.

2. Mercato di Antignano

Nel cuore del Vomero, tra Piazza Antignano e le vie adiacenti, questo mercato è attivo dal lunedì al sabato, fino alle 14. Offre una vasta gamma di prodotti: frutta, verdura, abbigliamento, calzature, biancheria, piccoli elettrodomestici e gastronomia tipica.

È raggiungibile con la Metropolitana Linea 1 (fermate Medaglie d’Oro o Quattro Giornate) e numerosi autobus.

3. Mercato della Pignasecca

Situato nel centro storico tra via Toledo e via Pignasecca, è tra i più antichi mercati cittadini. Aperto tutti i giorni fino a metà pomeriggio, è celebre per pesce freschissimo, frutti di mare, salumi, verdure e dolci tipici. Non mancano capi d’abbigliamento e articoli per la casa.

Facilmente visitabile con la Linea 1 (fermata Toledo) o Linea 2 (fermata Montesanto).

4. Mercato di Porta Nolana

Vicino a Corso Garibaldi e Piazza Nolana, è aperto tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio. È il regno del pesce fresco, dei crostacei, della frutta, della verdura e dei sapori tradizionali.

Perfetto da raggiungere a piedi dalla Stazione Centrale o con i mezzi pubblici che percorrono Corso Garibaldi.

5. Mercato di Fuorigrotta

Punto di riferimento per la zona occidentale, si trova in via Metastasio e nelle strade limitrofe, vicino allo Stadio Maradona. Aperto dal lunedì al sabato al mattino, offre di tutto: alimentari, pesce, carne, abbigliamento sportivo, oggetti per la casa e biancheria.

Accessibile con la Linea 2 (fermata Campi Flegrei) o in auto grazie ai parcheggi vicini.

6. Mercato di Posillipo

In uno dei quartieri più panoramici di Napoli, si svolge ogni giovedì dalle 8 alle 14 in viale Virgilio, non lontano dal Parco Virgiliano. Ricco di prodotti gourmet, abbigliamento di qualità, accessori moda e artigianato.

Raggiungibile con le linee autobus C21 e 140 da Mergellina, oppure in taxi o auto.

7. Mercato dei Vergini

Nel cuore del Rione Sanità, tra via Vergini e via Arena alla Sanità, è un mercato giornaliero, attivo tutti i giorni fino al pomeriggio. Qui trovi specialità gastronomiche, pesce fresco, abbigliamento, oggetti vintage e articoli per la casa.

Raggiungibile con la Linea 1 (fermata Museo) o Linea 2 (fermata Cavour), è perfetto da abbinare a una visita alle Catacombe della Sanità.

Esplorare questi mercati è un modo autentico e coinvolgente per vivere Napoli come un vero napoletano, tra profumi, colori e voci che raccontano la città.