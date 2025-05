“Lisistrata” rinasce a Pompei: giovani in scena per un inno alla pace e all’emancipazione femminile

L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione “Ray of Light” della cantante Madonna, debutterà nel suggestivo Teatro Grande di Pompei il 24 e 26 maggio.

Torna a vivere la “donna che scioglie gli eserciti”, protagonista della celebre commedia di Aristofane, grazie a una nuova messa in scena firmata da Marco Martinelli. Il regista ravennate, sette volte vincitore del premio Ubu, porta in scena una versione partecipativa di Lisistrata con un cast interamente composto da studenti e studentesse di quattro istituti superiori dell’area vesuviana. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione “Ray of Light” della cantante Madonna, debutterà nel suggestivo Teatro Grande di Pompei il 24 e 26 maggio.

L’opera, scritta nel 411 a.C., conserva un’attualità sorprendente: in un’Atene lacerata dalla guerra del Peloponneso, Lisistrata guida le donne in uno sciopero del sesso per costringere gli uomini a deporre le armi. Una satira tagliente e visionaria che, dietro la comicità e i toni provocatori, affronta con profondità temi come la pace, il potere femminile e la saggezza popolare.

“Se cediamo, se gli diamo il minimo appiglio, non ci sarà più un mestiere che le donne non riusciranno a fare”, recita uno dei passaggi più pungenti dell’opera, che mette in discussione i ruoli tradizionali e anticipa riflessioni moderne sull’emancipazione e sull’equilibrio dei poteri.

Ideata da Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, la produzione coinvolge i licei Pascal di Pompei, Pantaleo di Torre del Greco, De Chirico di Torre Annunziata e Renato Elia di Castellammare di Stabia. Dopo Pompei, lo spettacolo sarà replicato il 28 maggio al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il 4 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza e il 15-16 novembre al Piccolo Teatro di Milano.

“Lisistrata è un inno alla pace e all’emancipazione femminile”, sottolinea Zuchtriegel. “Ma è anche un invito a restare umani. Portarla in scena tra le rovine di Pompei significa unire il teatro alla storia, la voce dei giovani al patrimonio culturale. È un’occasione per riscoprire il teatro come momento di partecipazione e formazione civica.”