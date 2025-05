Napoli-Cagliari in chiaro? La Prefettura chiede, DAZN valuta

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per Napoli-Cagliari, la sfida che potrebbe consegnare agli azzurri il quarto scudetto della loro storia. L’attesa è alle stelle: oltre 400mila tifosi hanno tentato di acquistare un biglietto online, ma la domanda ha superato di gran lunga la disponibilità dei posti allo stadio Maradona.

Per questo motivo, la Prefettura di Napoli ha chiesto a DAZN di trasmettere l’incontro in chiaro, almeno per la Campania. La piattaforma, che detiene i diritti esclusivi della Serie A con un investimento di circa 700 milioni di euro, al momento non sembra orientata a cedere. Tuttavia, si starebbe valutando un compromesso: la messa in onda gratuita del secondo tempo della partita, come già avvenuto due anni fa in occasione di un evento simile.

Nel frattempo, la città si organizza. Prefettura, Comune e Città Metropolitana hanno predisposto l’installazione di maxischermi in tre piazze simboliche di Napoli — Scampia, Piazza Mercato e Piazza Plebiscito — e in almeno altri 18 comuni della provincia. L’obiettivo è consentire a quante più persone possibile di seguire il match in un clima di festa collettiva e sicura.

Napoli sogna, e si prepara a vivere una notte che potrebbe entrare nella storia.