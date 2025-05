Napoli si prepara all’invasione dei tifosi per la partita scudetto: attesi 500mila visitatori nel weekend

Alberghi e bed & breakfast registrano un’impennata delle prenotazioni, accompagnata da un aumento dei prezzi, soprattutto per le strutture extralberghiere.

Il “turismo azzurro” è pronto a invadere Napoli in vista della tanto attesa partita scudetto. Crescono esponenzialmente le richieste di alloggio, sia da parte dei tifosi che di semplici curiosi, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Come riportato da La Repubblica, alberghi e bed & breakfast registrano un’impennata delle prenotazioni, accompagnata da un aumento dei prezzi, soprattutto per le strutture extralberghiere.

«L’osservatorio comunale sul turismo stima circa 500mila presenze nel weekend», ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Armato. «Vivremo questi eventi con entusiasmo, ma anche con responsabilità, mettendo in campo un piano di accoglienza all’altezza della situazione».

Secondo Federalberghi Napoli, il mese di maggio rappresenta già un periodo di alta affluenza, con un’occupazione media dell’85%, ora confermata e in molti casi superata. B&B e case vacanza toccano punte del 90%.

Nonostante l’incertezza del campionato fino a poche settimane fa, molte prenotazioni erano già state effettuate da tempo. Gli operatori però si aspettano un ulteriore incremento last minute. La caccia alla camera è già in corso in tutta la città: dal lungomare al centro storico, dai Quartieri Spagnoli a Fuorigrotta, fino a Bagnoli e Agnano, con gli hotel nei pressi dello stadio “Maradona” presi d’assalto.

«Abbiamo ricevuto richieste per la partita e richieste di cambio data, ma l’hotel era già sold out», fanno sapere dal Royal Continental. All’Excelsior, il direttore Gianni Ricci racconta: «Ci sono clienti che prenotano a ogni match, alcuni arrivano anche da Argentina, Francia e Scozia». Fabio Tassieri, gestore del “B&B Napoli Fuorigrotta”, conferma presenze da Spagna e Turchia, già fidelizzate dopo esperienze precedenti.

Anche le strutture più vicine a Largo Maradona sono state prenotate con largo anticipo: «Le nostre camere sono state bloccate già a dicembre», spiega Laura, responsabile de “I Murales”. «Nel 2023 i tifosi hanno avuto il tempo di organizzarsi, quest’anno la situazione è più frenetica», aggiunge Attilio Masucci di “Pizza Sleep”.

Alcune disdette, registrate dopo il pari con il Genoa, sono state rapidamente rimpiazzate da nuove prenotazioni. Intanto, sul mercato parallelo dei social e sulle piattaforme digitali, si segnalano rincari fino al 25-30%, come denuncia il presidente di Abbac, Agostino Ingenito, che propone l’installazione di maxischermi anche nei comuni limitrofi per ridurre l’afflusso diretto in città.

Oltre all’entusiasmo del momento, si guarda anche al futuro. «Questi eventi possono avere un impatto positivo a medio-lungo termine», sottolinea Claudio Boccalatte, consigliere di Federalberghi Napoli. «Servono programmazione e visione, anche in vista della Champions League, che porterà un nuovo flusso di turisti in autunno».

«La città è in fibrillazione – conclude l’assessora Armato – e anche i turisti stanno percependo questa energia. Napoli sta vivendo un momento d’oro». Non solo calcio, ma anche sport internazionali: «Saremo Capitale europea dello Sport nel 2026 e ospiteremo la Coppa America nel 2027. Successi frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, sport, turismo e cittadini».