Nocera Inferiore, attivo dal 21 maggio il nuovo sistema di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche

Da mercoledì 21 maggio 2025 entra ufficialmente in funzione a Nocera Inferiore il nuovo sistema di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada denominato “AUTOSC@N RED”. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Paolo De Maio, che sottolinea l’obiettivo dell’iniziativa: aumentare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

Il dispositivo, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, è progettato per rilevare le violazioni legate al mancato rispetto della segnaletica semaforica. Si tratta di una strumentazione omologata per l’accertamento da remoto, in grado di catturare immagini e documentare automaticamente ogni infrazione, senza la necessità della presenza fisica delle forze dell’ordine.

Le postazioni interessate sono due incroci particolarmente trafficati della città:

Via Dodecapoli Etrusca / Via Rea – 4 postazioni attive

Via Napoli / Via Rea / Via Astuti – 3 postazioni attive

Tutti i dispositivi saranno presegnalati da apposita cartellonistica verticale, che informerà gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento, nel rispetto della normativa vigente.

Con l’attivazione dell’AUTOSC@N RED, l’amministrazione comunale punta a una maggiore disciplina alla guida, in particolare nei pressi degli incroci semaforici, riducendo il rischio di incidenti e tutelando l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

«Questo intervento – ha dichiarato il sindaco De Maio – rientra in una più ampia strategia per la sicurezza urbana e la mobilità sostenibile. Il rispetto delle regole è un passo fondamentale per costruire una città più vivibile e sicura per tutti».