Sarno, tentano furto in un tabacchi: allarme li mette in fuga

Tentato furto sventato nella notte a Sarno, in via San Valentino, dove una banda composta da cinque persone ha cercato di introdursi in un bar tabacchi. Come riportato da SalernoToday, il colpo, però, è andato a vuoto grazie al sistema di allarme collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Astrea.

L’allarme è scattato non appena i malviventi hanno provato a forzare l’ingresso, attivando l’intervento tempestivo delle guardie giurate. Fondamentali anche le telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato i momenti del tentativo di effrazione. Messa in fuga dai vigilantes, la banda non è riuscita a portare via nulla.

Sull’episodio indagano ora i carabinieri, che stanno analizzando i filmati e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.