Scafatese. Il DS Fusco: “Orgoglioso della stagione, peccato per il troppo distacco”

Il diesse non si è sbilanciato sul calciomercato e ha mostrato il rammarico per i troppi punti di distacco dal Siracusa.

Quest’oggi presso la sede della Scafatese Calcio si è tenuta la conferenza stampa del direttore sportivo Pietro Fusco, fresco di riconferma per la prossima stagione.

Pietro Fusco direttore sportivo per la stagione 2025/2026

“Ringrazio la proprietà per l’attestato di stima per la riconferma, sono un privilegiato perché lavorare in una società del genere è motivo di crescita per me”. Poi il DS ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sposato la causa gialloblù nella stagione appena termina: “Voglio ringraziare anche Mirko Scermino, il mio braccio destro, i fisioterapisti, i magazzinieri, l’assessore allo sport Giovanni Di Palma e tutto l’entourage che gira intorno alla macchina Scafatese”.

La finale playoff contro la Reggina è stata la chiusura di un campionato di alto livello: “Mi fa piacere che la squadra sia uscita a Reggio Calabria tra gli applausi. La sconfitta di domenica, diversamente da altre, mi ha reso orgoglioso perché penso sia stata la prestazione migliore, ma soprattutto l’empatia che si è creata con i tifosi presenti a Reggio”.

Un ambiente che, nonostante il terzo posto, ha apprezzato ed elogiato i sacrifici della presidenza oltre al gran lavoro dello staff tecnico. Sulla stagione appena conclusa Pietro Fusco ha sottolineato: “Il dispiacere più grande di questa stagione è il distacco dalla prima in classifica”.

Rumors di mercato

Sulla prossima stagione il DS non si è sbilanciato: “Per i colloqui non sono ancora iniziati perché ieri abbiamo staccato la spina e a me non piace ragionare a caldo”. Sulla rosa per la stagione 2025/2026, però, Fusco ha le idee chiare: “Il 10 Luglio non sapevamo nemmeno il nome di questa squadra, e quindi abbiamo puntato su una squadra d’esperienza, ma per il prossimo anno sicuro ci sarà bisogno di una squadra ringiovanita”.

Settore giovanile

Il fiore all’occhiello di questa società è stato il settore giovanile, che ha messo in evidenza tanti profili interessanti, oltre ad un lavoro fatto con programmazione e competenza. A tal proposito il diesse ha affermato: “Complimenti a Luca Palmieri, mister Malafronte ed a tutti gli altri per il settore giovanile. Noi a Reggio abbiamo giocato con 5 under titolari e non è una cosa scontata. Questo fa capire che qui si punta sui giovani. Abbiamo Lowe e Cham che sono due profili importanti, con il secondo che è stato attenzionato da club di Serie A e Serie B”.