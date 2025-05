Scontri sugli spalti durante una partita Under 15: “Un pessimo esempio dagli adulti”

Una giornata che doveva essere all’insegna dello sport e del divertimento si è trasformata in un triste episodio di inciviltà. È accaduto ieri durante la partita di calcio categoria Under 15 tra le squadre Micri e Sport Village. A far discutere non sono stati i giovani in campo, bensì alcuni adulti sugli spalti, il cui comportamento ha generato sdegno e indignazione tra i presenti.

Secondo la segnalazione ricevuta, durante lo svolgimento dell’incontro alcuni spettatori adulti si sono resi protagonisti di atteggiamenti aggressivi, toni accesi e scene poco edificanti. Un contesto che nulla ha a che vedere con lo spirito educativo e formativo che dovrebbe caratterizzare il calcio giovanile.

“Salve Borrelli, questo è successo ieri sui campi della partita Under 15 Micri – Sport Village. Gli adulti che si comportano in questo modo danno un pessimo esempio”, si legge nella testimonianza inviata. Parole amare che riflettono la delusione per un ambiente che, invece di tutelare i ragazzi, finisce per trasmettere messaggi sbagliati.

Episodi come questo sollevano interrogativi urgenti sul ruolo degli adulti — genitori, tifosi, talvolta persino allenatori — che dovrebbero essere modelli positivi per i giovani atleti. In un’età delicata come quella dell’adolescenza, il rispetto delle regole e degli avversari è tanto importante quanto il risultato finale.