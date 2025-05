Tragedia in gita a Como: è napoletana la maestra deceduta nell’incidente

È Domenica Russo, 43 anni, la maestra rimasta vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri, 19 maggio, lungo l’autostrada Pedemontana lombarda, all’altezza di Lomazzo, nel Comasco. L’insegnante, originaria di Napoli, ha perso la vita sul colpo nello schianto tra il pullman scolastico e un camion.

Nel grave impatto è rimasto ferito anche l’autista del bus, un uomo di 60 anni, trasportato in ospedale in codice giallo. Due bambini, compagni di classe della docente, sono stati soccorsi in stato di choc, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi e sono stati affidati ai genitori dopo le cure mediche. Illesi gli altri 27 piccoli passeggeri a bordo.

La maestra si era trasferita da Napoli per lavoro

Domenica Russo insegnava da poco alla scuola elementare “Pascoli” di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. Per quel lavoro si era trasferita dal capoluogo campano al Nord, stabilendosi a Sesto Calende. Al momento dell’incidente si trovava seduta nella parte anteriore del pullman, accanto ai bambini della prima e quarta elementare, diretti in gita al museo del cavallo giocattolo di Grandate (Como).

Una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e le famiglie coinvolte.