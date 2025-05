Università di Salerno. Tensione durante una lezione: docente aggredito verbalmente fuori dall’aula

Mattinata movimentata ieri all’Università degli Studi di Salerno, dove un episodio spiacevole ha turbato il regolare svolgimento di una lezione, lasciando sgomento tra studenti e docenti. Protagonista, suo malgrado, il professor Gennaro Avallone, del Dipartimento di Studi Politici e Sociali.

Durante la lezione, il docente è stato costretto a interrompere momentaneamente l’attività per chiedere silenzio a un giovane che, con tono di voce alto, disturbava nei pressi dell’aula. Il professore è uscito per invitare l’interessato ad abbassare i toni, ma ha ricevuto in risposta una raffica di insulti e atteggiamenti verbalmente aggressivi. Un comportamento arrogante e del tutto irrispettoso, non solo verso il docente ma anche verso l’istituzione universitaria.

Un simile episodio non può essere liquidato come una semplice intemperanza. È il segnale preoccupante di una deriva culturale e comportamentale che va affrontata con decisione. L’università deve essere, per sua natura, un luogo di confronto civile, ascolto reciproco e crescita personale. Frequentarla comporta non solo doveri di studio, ma anche responsabilità etiche e relazionali, come riporta “Salernoinweb“.

Chi manca di rispetto alle regole basilari della convivenza accademica dimostra di non essere pronto, né sul piano morale né su quello culturale, a intraprendere un serio percorso di formazione. Il titolo di studio dovrebbe rappresentare il frutto di impegno, educazione e consapevolezza del proprio ruolo nella società.

L’auspicio è che l’Ateneo intervenga con fermezza, a tutela del docente coinvolto e dei valori fondanti della comunità universitaria. Le università devono tornare a essere non solo luoghi di sapere, ma anche presìdi di civiltà.