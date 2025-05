Caos totale in Penisola Sorrentina: traffico in tilt e Circumvesuviana bloccata

Mattinata da incubo per residenti e pendolari della Penisola Sorrentina, travolti da una paralisi della mobilità senza precedenti. Un mix micidiale di traffico stradale congestionato e un’avaria sulla linea Circumvesuviana ha trasformato spostarsi in un vero calvario.

Le principali arterie stradali risultavano completamente bloccate. Chi da Meta tentava di raggiungere Napoli si trovava intrappolato in code chilometriche, con tempi di percorrenza interminabili. Non meglio in direzione opposta, verso Sorrento, dove la situazione è stata drammatica all’altezza della galleria di Varano: veicoli fermi, clacson impazziti e nessuna via di fuga alternativa.

A complicare ulteriormente il quadro già critico, si è aggiunto lo stop improvviso della Circumvesuviana. Un treno in avaria tra Meta e Castellammare di Stabia ha interrotto la circolazione ferroviaria, lasciando a piedi centinaia di passeggeri. Il guasto ha causato gravi ritardi su tutta la linea Napoli-Sorrento, aggravando la frustrazione di chi, in assenza di alternative, contava proprio sul treno per raggiungere la propria destinazione.

Una giornata che mette ancora una volta in evidenza le fragilità del sistema di mobilità dell’area e la necessità urgente di interventi strutturali.